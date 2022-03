Lionel Brouwaeys a dû compter ses hommes valides et plus ou moins en état de jouer, ce samedi. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais la moitié de mon groupe est victime de fièvre et d’autres symptômes grippaux", expliquait le coach de l’Agauche. Pour tout le club, ce sont même 21 personnes qui sont concernées. Et les tests Covid effectués sont tous négatifs. Certains ont donc joué en n’étant pas au mieux, alors que Fastrez est en observation, suite à un souci de tachycardie, et que Guiot a toujours le pied meurtri. "Je n’ai pu préparer ma théorie qu’à 16 h. Et une heure plus tard, Steeno me confirmait qu’il ne pourrait venir non plus, étant cloué au lit."

Les jeunes Bodart et Betsem A Firam prenaient place sur le banc, aux côtés de Lambert et de Gilain. (...)