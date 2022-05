Le tour final de D3 ACFF n‘a plus de représentants namurois suite aux éliminations d’Aische et de l’Union rochefortoise, le week-end dernier. Il reste par contre au sein des formations toujours en lice deux Namurois : Thomas Depril (Manage, ex JS Tamines-) et l’anien meutis, Thibaut Otte, auteur du seul et unique but de la rencontre qui a permis à Sprimont de s’imposer à Aische dimanche après-midi. "Durant la saison, il y avait deux tireurs de penalty : Pierre-Alain Laloux et moi. C’est donc logiquement que je l’ai tiré", précise le médian. (...)