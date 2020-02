Bruno Rowet avait été remercié ce lundi après-midi et le comité de Gembloux n'a pas tardé à lui trouver un successeur.

Il s'agit de Tom Poppe, actuel coach de la D1 Dames de Laarne et ancien entraîneur des Hommes de Fleurus en D2 et D3. Il coachera déjà ce samedi à Quaregnon et assurera la fin de saison. Aucune autre décision n'a encore été prise pour la suite.