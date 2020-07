Depuis le 1er juillet, il y a eu de nombreuses courses d’entraînement. L’occasion pour les coureurs de retrouver le peloton, de travailler le rythme en vue des premières compétitions officielles qui vont arriver en août.

Mais, dans ces pelotons, il n’y avait pas de Tom Van Vuchelen. Le puncheur de Wierde a été absent de ces courses d’entraînement. Par choix ?

"Non, parce que j’ai eu des petits ennuis de santé durant le confinement", répond le coureur de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Et j’ai mis du temps avant de trouver la cause de mes ennuis. J’étais faible, je ne savais pas bien m’entraîner. Cela m’a fortement ralenti de mars à juin. J’ai en fait une intolérance au café, à la caféine. J’ai passé pas mal d’examens avant de trouver la cause de ma faiblesse. Après coup, je suis soulagé d’apprendre que ce n’est que ça et que ce problème est dès lors réglé…"

Mais, à cause de cette intolérance, il a pris du retard sur son planning d’entraînement.

"Cela fait un mois que je peux à nouveau bien rouler mais, comme je ne suis pas encore au top actuellement, j’ai préféré ne pas m’aligner sur ces courses d’entraînement. Je ne vais donc sans doute pas courir avant le mois d’août."

Celui qui avait terminé troisième l’an passé du DH Challenge Ekoï sait qu’il doit se montrer patient avant de retrouver son meilleur niveau. "J’espère être valable pour la reprise, et, surtout, être bon à partir de la fin du mois d’août", répond-il. "Il restera de belles courses, surtout que nous pourrions être invités sur le Baby Giro. J’ai vraiment envie que tout reparte comme avant. Cela n’a pas été une période facile. Mais je me dis que j’ai eu de la chance, dans ma malchance, d’avoir eu cette intolérance durant cette période sans courses et pas pendant une période intense en compétitions…"

Julien Gillebert