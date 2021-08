Il craignait ce contre-la-montre de Spy, Thibau Nys. Le fils de Sven Nys a souvent répété que le chrono n’est pas son point fort. Et il a effectivement perdu son maillot jaune ce samedi, au bout de la quatrième étape disputée à Spy sous la forme d’un chrono exigeant, à la fois technique avec de nombreux virages et difficile avec la succession de plusieurs montées ou relances exposées au vent.

Détrôné de sa première place au classement général par Jenno Berckmoes, qui a fait coup double, le cyclocrossman affichait pourtant un large sourire avant de monter sur le podium. « Je me classe deuxième de ce chrono, à 33 secondes du vainqueur, et c’est bien mieux que ce que j’espérais », explique le coureur de Baloise Trek Lions. « Je me suis surpris. On verra ce qui arrivera ce dimanche pour la dernière étape. Tout est encore possible. »

Le nouveau leader, Jenno Berckmoes, s’attend à vivre une journée difficile, ce dimanche, entre Doische et la Citadelle de Namur. Il s’attend à être attaqué par l’armada des Baloise Trek Lions. « Cela va certainement être très difficile », explique celui qui a décroché sa deuxième victoire d’étape sur ce Tour de Namur, après son succès conquis au sprint, vendredi, à Couvin. « Mais je sais que je suis entouré par une une solide équipe. On donnera tout pour garder ce beau maillot jaune jusqu’au bout. Quoi qu’il arrive, avec deux victoires d’étape et le port du maillot de leader (NdlR : et celui de meilleur jeune), je suis satisfait de mon Tour de Namur. »

Avant de prendre son envol chez les pros, puisqu’il a signé deux ans chez Sport Vlaanderen Baloise.

Départ ce dimanche de Doische à 13h00 et arrivée à la Citadelle de Namur vers 16h35.