Thibau Nys avait annoncé la couleur en arrivant sur le Tour de Namur. Ses deux victoires d’étape sur le récent Tour du Brabant Flamand n’avaient échappé à personne. Le très prometteur jeune coureur flamand est en grande forme. Et il l’a directement prouvé sur ce Tour de Namur, en s’imposant sur la première étape, disputée entre Walcourt et Arbre. Sur cette journée d’ouverture marquée par la succession de nombreuses côtes, les échappés n’ont pas su tromper la vigilance du peloton. Robbe Claeys, très actif dans le Col du Marly sur lequel il a assuré son maillot de meilleur grimpeur, a été repris juste avant l’arrivée, située dans le Mur d’Arbre. Dans lequel Thibau Nys a surgi, en force. Avec son explosivité qui fait merveille dans les cyclocross, il s’est imposé sur cette première étape. Au bout d’un effort intense, il est parvenu à remonter Vince Gerits. Il a remonté son dernier adversaire dans les derniers mètres, rappelant le scénario de la victoire d’étape du Lesvois Guillaume Delvaux, sur cette même arrivée, en 2018. Thibau Nys a dû faire preuve d’agilité pour dépasser son dernier rival, le long des barrières. "C’était vraiment une arrivée parfaite pour moi", commente le fils de Sven Nys. "Je suis heureux de cette victoire. Pour la défense du maillot jaune, on verra au fil des jours. Le contre-la-montre de samedi n’est pas à mon avantage."

La deuxième étape aura lieu ce jeudi entre Vresse-sur-Semois (départ à 13h00) et Gedinne (premier passage vers 15h17, arrivée vers 16h10), avec 155 kilomètres au programme, qui passeront par la côte d’Orchimont (13h07 et 13h33) et celle de Gros Fays (14h12), mais aussi par Bièvre (14h26), Patignies (14h50) et Bièvre à nouveau (15h36).