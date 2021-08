Partie sur les chapeaux de roues, cette 73e édition du Tour de Namur s’est terminée en boulet de canon. Avec la victoire autoritaire de Thibau Nys, au sprint, au sommet de la Citadelle de Namur. La ligne d’arrivée tracée au sommet du site historique namurois n’a pas été franchie après la traditionnelle ascension de la route merveilleuse, à cause des inondations, mais par un final inédit, en venant de Bois-de-Villers. « C’est dommage, mais je ne me plains pas », commente Thibau Nys avec un large sourire. « Je suis largement content avec cette victoire d’étape. »

Pour laquelle il n’y a pas eu photo, à l’arrivée, tant sa puissance et son explosivité ont fait merveille dans la dernière ligne, au bout de laquelle il a devancé le Luxembourgeois Tom Paquet et Jasper Kasemans. Avec ses dix secondes de bonification glanées dans ce sprint, il n’a pas été en mesure de détrôner Jenno Berckmoes, le vainqueur final du Tour de Namur. Qui succède donc à Sander Elen et s’inscrit dans la longue lignée de futur pros s’imposant au classement général de la course namuroise. Ce Flandrien de 20 ans a signé deux ans chez Sport Vlaanderen Baloise dès la saison prochaine.

« Je suis fier de cette victoire », explique-t-il. « Je n’ai pas été trop inquiété dans cette dernière étape. » Il avait fait le plus dur en remportant le contre-la-montre de samedi, dans les rues de Spy, où il avait pris le maillot jaune des épaules de Thibau Nys. « Je vais pouvoir partir chez les pros avec un bon sentiment. Mais ici avant ça, il y aura d’autres perspectives. »

Dont le Tour de l’Avenir, auquel il participera la semaine prochaine dans l’équipe nationale belge, avec le coureur de la Province de Luxembourg Arnaud De Lie.