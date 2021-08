Le Tour de Namur, c’est le Tour des cyclossmen ! Après la victoire en puncheur, mercredi, au sommet du Mur d’Arbre de Thibau Nys, un autre spécialiste des labourés a remporté la seconde étape : Sander Lemmens. Il a devancé au bout de la deuxième étape, disputée ce jeudi entre Vresse-sur-Semois et Gedinne, son coéquipier Robin Orins et le maillot jaune Thibau Nys. Ce n’était pas un sprint massif. Le rythme élevé tout au long de l’étape des Ardennes namuroises et les attaques répétées ont propulsé une groupe d’une quinzaine d’hommes à l’avant. Thibau Nys réalise donc une bonne opération au classement général.

"Nous n’avons pas été bien renseignés dans les derniers kilomètres par rapport à l’arrivée : elle était devant nous alors qu’on pensait qu’il restait encore trois bornes", commente Thibau Nys. "Je n’ai donc pas su vraiment sprinter. Mais je ne vais pas me plaindre : tous les coureurs du groupe de tête étaient dans le même cas et je réalise une bonne opération au classement général. Je continue de voir au jour le jour sur ce Tour de Namur. Avant de penser à la victoire finale, j’aimerais gagner une nouvelle étape."

La troisième étape aura lieu ce vendredi en boucles autour de Couvin. Départ à 13h00 et arrivée prévue vers 16h44 au bout de 157,7 kilomètres avec plusieurs passages sur la ligne d’arrivée en cours d’étape (à 13h50, 14h41, 15h23 et 16h04).