Bonne nouvelle pour l'Union rochefortoise. Tous les joueurs du noyau sont négatifs au Covid-19 et pourront donc participer à la rencontre de ce samedi soir face au RWDM, en Coupe de Belgique. Ceux-ci, ainsi que le staff, avaient dû se soumettre au test jeudi avant la séance d'entraînement. Les résultats sont tombés ce samedi matin. « Les mesures de précaution prises depuis 15 jours ont donc porté leurs fruits pour notre noyau de D3 qui sera par conséquent au grand complet. Excepté bien sûr Alfred Ouedraogo (genou) et Simon Marrazza (poignet), qui sont absents pour une plus longue période », indique le club.