Malgré des menaces en cours de semaine, tous les Merles seront là contre Hamoir.

La semaine n’a pas été agitée qu’à Rochefort et Ciney en D3 amateurs. Elle l’est aussi à l’UR Namur FLV depuis la défaite à Onhaye de la semaine dernière et l’annonce du président Graulus de son intention de vendre le club en fin de saison. N’ayant pas de nouvelles de sa part, certains cadres présents depuis le début de saison, voire plus pour certains (on parle de six joueurs), ont menacé il y a quelques jours de ne plus jouer tant qu’ils n’auraient pas eu de nouvelle de la part de Christophe Graulus. "Cette annonce a été surprenante alors qu’il affichait certaines ambitions en début de saison. À partir du moment où ça devenait difficile sur et en dehors du terrain, on devait avoir certaines garanties que tout joueur de foot voudrait avoir", confirme le médian Martin Hellas. Comprenez par là des garanties financières pour être certain de ne pas jouer ces dix derniers matchs de championnat pour rien.

"On était une petite bande de joueurs à se poser des questions concernant la suite de la saison. On a eu quelques réunions entre joueurs et staff pour envisager la suite. Le président est venu nous parler à l’entraînement ce jeudi et a remis l’église au milieu du village. On a eu des réponses… satisfaisantes pour l’instant, dirons-nous", explique le capitaine Martin Hellas.

Tous les Merles disponibles devraient donc bien être présents ce samedi soir aux Bas-Prés pour affronter Hamoir. "On sera bien là pour le match et on verra", confirme Martin Hellas. Ce dernier se veut rassurant. "On est concentré à 100 % sur ce match. Que ce soit Bailly ou un autre joueur sans carrière, on est tous des compétiteurs et non des tricheurs."

Une victoire ce samedi soir ferait en tout cas le plus grand bien pour enrayer cette spirale négative et ramener un peu de sérénité au sein du club. "Notre objectif principal, quoi qu’il arrive, est de sauver l’UR Namur FLV. Ce n’est pas facile avec tous les remous qu’il y a autour mais on doit se remobiliser par rapport à tout ce qu’on entend à droite et à gauche." Car avec un bilan de 6/39, les Merles ne sont plus qu’à quatre points de la place de lanterne rouge occupée par Onhaye.