Active à Namur, Clotilde Toussaint a eu l’occasion de revêtir le maillot de l’équipe nationale de rugby voici quelques jours pour un match préparatoire face aux Pays-Bas.

Une équipe nationale qui a revu le jour après deux ans d’interruption. "Pourquoi n’y avait-il plus d’équipe ? Par manque de moyen, répond simplement Clotilde Toussaint. Le rugby n’est pas le seul sport où la partie féminine manque de moyens. J’imagine que la Fédération a pu retrouver des financements pour l’équipe nationale de rugby à XV. Comme ce n’est pas un sport olympique, les subsides sont moins faciles à obtenir je présume."

Pour cette première rencontre, la Belgique a encaissé un cinglant 44-0. "Mais nous nous sommes bien défendues et nous n’avons pas lâché, confie Clotilde Toussaint. Après, il manque clairement du physique, nous avons des lacunes et cela ne se rattrape pas en un mois et demi. Ce match permettait surtout de voir nos lacunes et d’y voir un peu plus clair au niveau de l’effectif. Nous jouerons notre premier match officiel contre le Portugal début décembre. Cette équipe doit avant tout servir de préparer les futures générations, c’est pour cela qu’il s’agit d’un mélange de joueuses expérimentées et plus jeunes." (...)