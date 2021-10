Le Trail des Lumeçons a lancé ce vendredi soir la saison des trails nocturnes en Belgique. Avec succès, comme à sa bonne habitude, puisque quelque 1600 personnes ont pris part aux trois distances proposées au départ du centre sportif de la Plante, l'événement affichant sold-out depuis plusieurs jours. Un 9, un 16 et un 27 km qui ont permis aux coureurs de serpenter sur les nombreux sentiers de la Citadelle de Namur mais aussi ses alentours.

Le 27 km a été remporté par Guillaume Deneffe, en 2h01.27, avec plus de 7 minutes d'avance sur Olivier Van Gulck et Andreas Pahos, arrivés presque en même temps (2h09.08 et 2h09.09).

Le 16 km a permis au jeune Thibault Trialle, 20 ans, de confirmer tout son potentiel dans la discipline en allant chercher un beau succès en 1h09.13. Il devance Jordane Rodrique et Sébastien Deravet sur le podium.

Enfin, sur le 9 km, Joachim Libois (39.23) a devancé le jeune Mathias Ancias (41.07) et Aurélien Lefèvre (42.18).