La 5e manche des Trail Series a pris fin ce dimanche à Andenne avec, comme chaque fois, 4 distances au menu (10-20-30-40 km) sur 9 jours.

Au total, ils furent un peu plus de 900, 914 précisément, à être passé dans la cité des Oursons.



Sur le 10 km, Johan Goubau (41’ 01’’) s’est imposé avec plus de 2 minutes d’avance sur Florian Howet, 2e, et Jordane Rodrique.



Hugo Ralet (2h18.42) s’est quant à lui imposé sur 30 km, avec un avantage de 27 secondes sur Damien Haquenne. Eric Brossard complète le podium.



Sur le 40 km, Pascal Hansen (3h04.57) a laissé son plus proche poursuivant, Jérôme Chaboteaux, à plus de 8 minutes. Simon Legros suit à une minuscule seconde de ce dernier et prend la dernière marche du podium.



Chez les dames, Céline Christophe l’a emporté sur 40 km, Sophie Rousseaux sur 30 km, Valérie Ghenne sur 20 km et Sophie Rappe sur 10 km.



À noter que sur le 20 km masculin, plusieurs erreurs se sont glissées dans un classement susceptible d'encore être mis à jour.