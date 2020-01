Raymond Dulieu va prendre part à la Transcontinental Race et tentera de terminer dans le top 25.

Ce phénomène qui vient des États-Unis avec la Race Across America a fait des émules avec la Transcontinental Race. En 2020, la TCR, qui connaîtra sa 8e édition, fascine de plus en plus.

Elle est même appelée le nouveau Tour de France. Raymond Dulieu est bien placé pour en parler, lui qui avait déjà réalisé le Tour de France un jour avant les professionnels en 2017, a déjà participé à l’épreuve en 2018 et sera à nouveau au départ cette année.

"Ce surnom lui vient du fait que cette épreuve ressemble aux premières éditions de la Gr