Au RFC Meux, la direction est déjà bien active en vue de la saison prochaine. Ces derniers jours, le staff et six joueurs (Palate, Boreux, Moors, Paquet, Chauviaux, A.Rouffignon) ont prolongé. Ce jeudi soir, trois joueurs supplémentaires ont annoncé qu'ils seraient toujours chez les Verts la saison prochaine. Il s'agit de Lecomte, Jeanmart et Teklak. « Il devrait encore y avoir des discussions la semaine prochaine. Il n'y a par ailleurs pas de départ annoncé jusqu'à présent. Il y en a peut-être deux ou trois qui se tâtent car en manque de temps de jeu mais on verra », explique le président Fernand Delchambre.