Les Spirous voulaient revenir sur Jodoigne mais ces derniers ont pris trois points sur tapis vert ce mercredi.

Le début du second tour est compliqué pour Spy qui est passé de premier sauvé à premier descendant en l'espace de quelques semaines, dépassé par Huy.

Les hommes de Majid Sbaa comptent aujourd'hui quatre points de retard sur les Hutois, leurs principaux concurrents au maintien. Qui ne le sont en fait peut-être plus tout à fait. "Avec les transferts qu'ils ont fait durant le mercato hivernal, on se doutait qu'ils ne resteraient pas là dans le fond. Ce qui me dérange pas contre, ce sont les trois points accordés à Jodoigne sur tapis vert", explique Majid Sbaa.

En effet, ce mercredi soir, l'ACFF a donné raison aux Brabaçons qui avaient déposé une réclamation contre Mormont car ils estimaient que leur gardien, Laurent Boverie (NdlR : qui est en réalité l'entraîneur des gardiens), n'était pas correctement affilié lors du match du 16 février dernier remporté par les Mormontois (3-1).

De 26 points, Jodoigne passe donc à 29 unités et compte désormais 9 points d'avance sur Spy.

"L'objectif était d'aller chercher Jodoigne. Six points, c'était jouable. Mais si ça reste en état, ça sera compliqué d'aller rechercher neuf points. Il faudrait par ailleurs reprendre huit pour revenir sur Mormont, qui a fait appel de la décision. Il reste a espérer que cela change."

En attendant, Spy n'a plus le droit à l'erreur et devra créer la surprise en accrochant Raeren ce dimanche après-midi sur son terrain. Des Germanophones qui peuvent, eux, prendre la deuxième place du classement et revenir à trois longueur du leader Warnant en cas de succès.