Annulé en 2020, l’Ultra Raid des 3 Vallées était de retour durant trois jours, de vendredi à dimanche dernier, pour le plus grand plaisir des amateurs de VTT. "C’est une aventure extrême, qui permet la découverte de trois superbes vallées de la région, à savoir celles de la Molignée, de la Meuse et du Bocq, tout cela en VTT et durant trois jours, au départ du complexe sportif de Miavoye", commentent les organisateurs, également à la tête de l’Ultra Trail de la Sibérie, pour les amateurs de course à pied, qui se déroule en février.

Ultra ou Découverte

Après les 300 participants de 2019, ils étaient plus de 500 pour cette nouvelle édition. Au final, 388 étaient au départ, vendredi soir. La première étape était simple : 30 bornes, en nocturne, et pas moins de 870 mètres de D +. Deux classements étaient établis : le premier pour les plus téméraires, qui s’apprêtent à boucler 265 bornes sur le week-end sur la version "Ultra", et un second, avec 190 kilomètres au programme, sur la version "Découverte". (...)