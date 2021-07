Il n’a pas encore connu une saison complète, Trystan Ledoux. Ce jeune coureur d’Anhée a commencé la compétition cycliste en août 2019, chez les cadets. Mais avec l’apparition de la pandémie du coronavirus en 2020, le grimpeur namurois a à chaque fois connu des saisons marquées par plusieurs mois sans course.

Depuis la reprise des compétitions cette année, cet affilié au club Crabbé Toitures Libramont-Chevigny fait preuve d’une belle progression. Et d’une belle régularité, ce qui lui permet de figurer dans le Top 10 du DH Challenge Ekoï des juniors. "Je suis content d’avoir pris mes premiers points à ce challenge de régularité et j’espère me maintenir dans le Top 10 à la fin de la saison", explique-t-il. "Et pourquoi pas grappiller quelques places. Pour l’instant, je me sens en bonne condition. Je sens que l’enchaînement de compétitions me fait du bien. Comme les cinq étapes du Tour du Valromey."