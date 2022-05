Gardien en U21 à Seraing, le jeune Ugo Desille vient de gagner le match de barrage à Virton (0-1) qui permet à son équipe d’intégrer le championnat de D2 ACFF la saison prochaine. Titulaire, l’Assessois, 18 ans le 11 juin prochain, a assuré entre les perches. "C’était le match le plus important de la saison et on a géré, se réjouit le fils de Michaël, le coach de Loyers. Le club tenait à ce qu’on rejoigne un championnat adultes. Pour l’expérience, cela ne peut que nous apporter un plus." Arrivé cet été au Pairay en provenance du Sporting de Charleroi, Ugo a disputé quelques matches avec les U18. Il a aussi dû mordre sur sa chique devant une concurrence très forte. "En janvier, Seraing a transféré un nouveau gardien en A, rappelle l’Assessois. Ils étaient quatre. Timothy Galje est donc redescendu avec nous, en U21. Mais cela fait partie du jeu. J’ai continué à travailler et la récompense est arrivée ce week-end. " (...)