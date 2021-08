Un 5e tour de Coupe bénéfique pour Onhaye Namur Sébastien Monmart © V. Lorent

Les retombées sont intéressantes financièrement, sportivement de même qu’en matière d’image.



Onhaye est le seul rescapé namurois en Coupe de Belgique. Le club reçoit la D2 de l’Eendracht Alost, ce dimanche à 16 h, et non samedi soir comme ils le souhaitaient. "Alost a demandé que le match se joue chez eux et non chez nous. Nous avons refusé. À partir de là, ils ont refusé toutes nos demandes y compris celle de jouer samedi soir. (...)