"Il fallait quelqu’un pour reprendre le flambeau de Thierry Biron. Car, comme Invité Permanent, on n’a pas de droit de vote. On n’avait donc que peu de poids pour défendre le point de vue de notre province et faire évoluer le volley dans le sens que nous estimons le meilleur, notamment pour les jeunes", ajoute celui qui s’est retiré du comité profondevillois, après 25 ans, en y conservant ses casquettes d’entraîneur de jeunes et d’arbitre.