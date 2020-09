Le milieu de terrain Stefan Belic évoluait en P2, à Courcelles et Gerpinnes, lors des deux dernières saisons. Hormis le fait qu’il habite Charleroi, son transfert à Lustin n’a de prime abord rien de surprenant. Au vu de son parcours par contre, le joueur de 27 ans n’a rien à faire en P3.

Formé au Sporting Charleroi et à La Gantoise, il aurait pu prétendre à une carrière professionnelle. "J’ai été sélectionné en équipe nationale U16 , explique-t-il. J’ai eu la chance de disputer des tournois en Turquie et au Portugal. J’ai pu affronter des gars comme Pogba et Kondogbia. J’ai également joué deux-trois matchs en U17 mais avec Van Der Bruggen et Rits, la concurrence au milieu de terrain était importante."

Une génération qui a accouché d’autres joueurs d’envergure : Van Crombrugge, Arsnalagic, Massimo Bruno, Carrasco, Thorgan Hazard et Raman.