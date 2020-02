Avec plus de trois heures de retard dans les séries, l'attente pour les joueurs a dépassé les enjeux sportifs.

"J'ai joué trois matches en 7 heures", "ma série D était prévue à 9h40. Poules terminées vers 12h30...et mon premier (et dernier) match de tour final, joué à 17h30", "nous sommes là depuis 9h30 et notre fils va seulement jouer sa finale... Il est 20h30", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Les championnats francophones individuels de tennis de table ont déçu à cause de l'interminable attente pour les joueurs, parents et spectateurs.

Avec 535 inscriptions, le problème était prévisible. "Au départ, on avait décidé de limiter le nombre de séries et donc de joueurs inscrits. Finalement, le responsable de la compétition et le juge-arbitre ont décidé d'accepter tout le monde mercredi, soit quatre jours avant le tournoi", détaille le secrétaire générale de l'Aile Francophone de Tennis de Table (AFTT) Yves Douin. "Avec un seul juge-arbitre et trois adjoints, c'était un carnage attendu. Il aurait au moins fallu un collège de trois juges-arbitres pour gérer autant de séries."

Par ailleurs, les photos partagées sur les réseaux sociaux dans le courant de la journée montrent que des rangées entières de tables sont restées inoccupées pendant plusieurs heures. "Avec un seul juge-arbitre, il n'était pas possible qu'il circule dans les allées pour prendre de bonnes décisions pour changer le plan de base prévu pour 490 participants. D'autant plus qu'à Tabora, il n'est pas sur une estrade et ne voit donc pas l'ensemble de la salle. Il ne faut pas incriminer ce juge qui a essayé de faire de son mieux avec les moyens qu'il a eus", ajoute Yves Douin.

En plus de ça, tout l'encodage s'est fait de façon manuelle. "On a travaillé de manière archaïque. Les joueurs risquent maintenant de se plaindre car leurs résultats vont mettre du temps à apparaitre dans leurs fiches personnelles", poursuit le secrétaire général.

Sur le plan sportif

Mises à part les trois heures d'attente pour la plupart des joueurs, les championnats francophones restent un tournoi alléchant. "C'est une compétition où l'on rencontre des joueurs contre qui on joue très rarement, voire jamais", explique le joueur de Champ d'en Haut et vainqueur en série B messieurs Guillaume-Emmanuel Diouf qui a eu terminé sa finale à... 22h30.

L'édition 2021 s'annonce déjà compliquée. "J'ai discuté avec plusieurs joueurs qui m'ont déjà dit qu'ils ne reviendraient pas l'an prochain. C'est vraiment dommage car c'est une belle compétition", poursuit Diouf.

Les organisateurs sont bien conscients du problème. "Ca va être un véritable défi d'encourager les joueurs à s'inscrire la saison prochaine vu ce qu'il s'est passé. Surtout que c'était prévisible vu que le gros succès de 2019 nous avait déjà apporté des complications. On a une réunion avec le conseil d'administration ce mardi, on va devoir prendre des décisions nécessaires pour 2021", conclut Yves Douin.