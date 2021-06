L’Andenne Arena accueillera dès septembre un club de Krav Maga, un système de self-défense. L’initiative émane de Thomas Ganzeboom, membre de la KMG Belgique depuis 2013 et instructeur adulte avec spécialisations enfants/ados, mental training et combat. Ce dernier a déjà ouvert deux clubs à Perwez et Rhode-St-Genèse par le passé. Celui d’Andenne est le troisième.

Les entraînements seront scindés en trois groupes distincts : les enfants (6-12ans), les ados et les adultes. "On ne pratique pas comme au judo où on apprend les techniques en fonction de l’âge. Ici, on se base sur des statistiques policières en fonction des régions, en fonction ce ce qu’il se passe dans la réalité. L’échauffement, la théorie et la pratique se font tous en immersion."

Exemple avec les enfants. "Le Krav Maga pour cette catégorie d’âge n’est pas toujours bien vu. Or, ça leur offre une palette incroyable et très utile de gestes à adopter en fonction des situations, ça travaille la réflexion et la psychomotricité. On va par exemple apprendre à chuter et à se réceptionner, à bien réagir en cas de bousculade, à trouver une sortie en cas d’incendie, à réagir à un kidnapping, etc. Évidemment, avant de simuler certaines situations, on établit une relation de confiance avec l’enfant, on prévient les parents et on fait cela de manière ludique."

Le Krav Maga ne vise pas seulement à apprendre à se défendre en toutes circonstances. C’est une école de vie. "On veut aussi se focaliser sur les jeunes en difficultés, sur des personnes qui ont besoin de confiance ou au contraire de faire descendre un peu leur ego. Chez les ados, on va pouvoir travailler sur le racket, les problèmes qu’on pourrait rencontrer en boîte de nuit, les problèmes psychologiques, la cohésion de groupe, etc. On ne refait pas l’éducation mais sur une année de cour, on voit déjà les premiers changements. Chez les adultes, on va davantage travailler la confiance, l’estime et le dépassement de soi."

Le Krav Maga Andenne s’adressera à tous les niveaux. "Peu importe la condition physique, on va la travailler. Les cours sont assez physiques et on les adapte en fonction du niveau."

Infos : http://kravmaga-andenne.be/