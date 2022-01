Un derby entre les examens pour Namur et Ciney en R1 Namur La Rédaction © Shutterstock

C’est l’heure du premier derby namurois 2022 en R1.



À l’aller, Ciney avait battu Namur (80-64). Depuis lors, l’effectif condrusien a perdu de précieux éléments. "Certes, mais il a gardé de sacrés atouts, tels que Vandesteene et Ernoux, qu’il faudra contenir", pense le coach namurois, Jérémie Palix, dont l’équipe n’a joué qu’une fois en un mois et demi. "Tactiquement, ça pourrait poser problème. Par contre, d’un point de vue physique, je ne m’inquiète pas. Les filles sont sportives et s’entretiennent."