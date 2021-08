Aische avait les armes pour faire déjouer la Jeunesse Tamines, pointée comme favorite dans ce derby, et l’a prouvé sur le terrain samedi soir. Forts de leur beau parcours en coupe de Belgique, les Hesbignons ont pris l’avance au quart d’heure grâce à Dethier qui profitait d’une perte de balle de Kabeya, poussé à la faute par Gauchet venu le presser.

"On aurait dû pouvoir faire la différence dans le premier quart d’heure car Aische avait un peu peur mais on ne l’a pas faite. Après l’o uverture du score, ils ont pris confiance et ont eu le dessus. Ils auraient pu alourdir la marque", reconnaissait le T2 taminois Abdou Boukamir.

Les Aischois ont en effet eu plusieurs possibilités pour enfoncer la Jeunesse Tamines. "On a eu trois face-à-face en début de seconde période mais on les a manqués", regrettait le coach d’Aische Manu Rousselle. Comme souvent, quand on loupe le break, on s’en mord les doigts après.

Les Hesbignons pensaient engranger leurs trois premiers points de la saison mais sur un centre de Mwemwe en fin de match, Leemans égalisait d’une tête décroisée au premier poteau.

"Cela part d’un corner. Le ballon est revenu dans les pieds de Mwemwe qui était sens hors-jeu. On est déçu par ce résultat. Mon gardien n’a pas plongé une fois. Notre prestation est prometteuse mais, malheureusement, on va être coupés dans notre élan car on ne joue pas la semaine prochaine", terminait Manu Rousselle.

Dans les rangs taminois, il faudra débriefer cette rencontre collectivement et se remettre au travail.

"On a affiché une belle mentalité pour accrocher le nul et on aurait même pu prendre l’avantage en fin de partie. Le score final aurait pu être 1-4 mais aussi 2-1. On revient de loin."

Technique