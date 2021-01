Les Namuroises étaient déjà éliminées mais voulaient sortir de l’Eurocup la tête haute. Cela n’a pas été vraiment le cas, même si le 12-0 encaissé dans les six dernières minutes a donné au score une allure trop sévère.

"J’ai effectivement un goût de trop peu", explique Benoît Aerts. "On savait qu’il fallait serrer Peters de près dans la raquette mais elle a pu claquer 13 points dans le premier quart. Wadoux est redoutable à distance mais elle a pu réaliser un cinq sur six à trois points. Pourtant à un moment donné, on est revenu à onze points (46-35 à la 25e) mais dans la difficulté, on ne réagit pas assez en équipe. Il y avait moyen de mieux faire."