Vendredi soir, les Aischois se sont retrouvés sur le coup de 19h30 pour reprendre les entraînements. Au programme : un échauffement avec ballon et un peu de physique, suivi d'un exercice de possession avec trois touches de balle, un peu de VMA et un dernier exercice traditionnel de possession. L'ensemble du groupe était présent à l'exception de De Maeyer, qui rentre ce samedi de vacances. Rayon blessé, on retrouve le seul Catinus qui souffre d'une déchirure à la cuisse et qui sera absent durant plusieurs semaines.

Les hommes de Manu Rousselle s'entraîneront encore dimanche et lundi avant d'affronter Jambes mercredi en amical. Ils partiront ensuite en stage vendredi, samedi et dimanche avec, en clôture de stage, un amical contre Meux B. Dans les prochaines semaines, ils évolueront encore en amical contre Loyers et Andenne avant d'affronter Hooeilart (P2 flamande) en Croky Cup.