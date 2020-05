Il est composé de personnalités du foot namurois et de spécialistes en droit, économie et en gestion.

Comme ils l'avaient annoncé dès leur arrivée à la tête de l'UR Namur FLV, Bernard Annet et Frédéric Etienne ont réalisé un audit du club qu'ils reprenaient. La JEN Consult, qui a rendu son rapport, a préconisé la mise en place d'un groupe de réflexion avec des acteurs venant d’horizons divers, afin "de réfléchir et de brainstormer sans tabous sur la situation présente du club, son passé et son avenir potentiel. Bien que n’étant pas décisionnelle, c’est une étape importante, préalable à toutes prises de résolutions engageant fondamentalement le club pour son futur", dit le club dans un communiqué.

En plus des deux coprésidents Frédéric Etienne et Bernard Annet, ce groupe d'experts est composé d'acteurs namurois bien connus dans le monde footbalistique comme Michel Mauléon, Amand Ancion, Alain Gondry ou encore Jean-Paul Knaepen. Des économistes, des directeurs de société et des spécialistes du droit en font également partie : Remy Templier, Isabelle Wertz, Nadia Steils, Pierre Frédéric Nyst, Bertrand Van den Dooren, Laurette Henne, Alexandre Girard et Benoît Massart.

Ce groupe s'est déjà réuni une première fois ce vendredi 22 mai aux Bas-Prés. Une seconde réunion est prévue cette semaine.