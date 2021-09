Les grandes villes n’ont pas le monopole des marathons. Malonne, depuis 2019, a aussi le sien. Ce samedi, à partir de 11 heures, se tiendra d’ailleurs la 3e édition du Village Marathon au départ Hall sportif de Saint-Berthuin. Si le parcours de la course principale fait bel et bien 42,195 km, la comparaison avec les grands événements urbains s’arrête là. Ici, place à la convivialité, au respect de l’environnement et à un parcours mêlant sentiers, dénivelé (plus de 1000 mètres) et routes. Le tout sans jamais quitter le territoire du village de Malonne.

Le défi du parcours

Le tracé du Village Marathon ressemble à s’y méprendre à une trace du célèbre jeu "snake". Le parcours réalise en effet le double défi de ne jamais quitter le territoire du village de Malonne mais également de ne jamais repasser au même endroit. "Tout est né de cette idée", soutient Gauthier Fraiture, derrière l’organisation avec son frère Emmanuel. "Le village est tellement riche en sentiers et chemins qu’on a voulu mener à bien ce défi d’y tracer un marathon sans jamais repasser au même endroit. (...)