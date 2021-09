Suite à leur qualification après prolongations en Coupe de Belgique face à Alost, la question était de savoir si les Walhérois avaient totalement récupéré, avant d’aborder ce premier match de championnat.

Menés au score après vingt-cinq minutes de jeu suite à un penalty converti par Wojciechowski, les hommes de Lionel Brouwaert étaient cependant bien dans le match et revenaient rapidement au score, suite à un coup franc de Defresne trompant la vigilance de Fillieux.



Le match était intense et pouvait basculer d’un camp à l’autre. Au début de la seconde période, ce sont les Namurois qui mettaient le feu dans la défense liégeoise. Le portier local multipliait les arrêts sur sa ligne en repoussant trois occasions franches.



Les visiteurs bloquaient la ligne médiane, respectant ainsi les consignes et empêchant Herstal de développer son football. Les locaux revenaient pourtant dans la partie, dans le dernier quart d’heure, sous l’impulsion de Mbazoa qui se montrait virevoltant aux abords du rectangle Walhérois, mais sans parvenir à inquiéter réellement De Vriendt.



Onhaye jetait ses dernières forces dans la bataille pour tenter de remporter les trois points, mais le score ne bougeait plus.

Les Namurois pouvaient nourrir quelques regrets, au vu des occasions manquées. En ce début de championnat, les points sont déjà précieux.

Fiche technique

Herstal : Fillieux, Audoor, Goblet (80e Sylla), Ljubic (83e Custinne), Mbazoa, Benothman, De Brouwer, Hansoulle, Wojciechowski (58eDiallo), El Guendi.

Onhaye : DeVriendt, Granville, Hendrick (89e Davrichov), Guiot, Kembi (58e Bouterbiat), Gilain, Leclef, Lorenzon, Lambert, Defresne, Lizen (70e Poncelet).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Bilel, El Guedj, De Brouwer, Mbazoa.

Les buts : 25e Wojciechowski sur pen. (1-0), 33e Defresne (1-1).