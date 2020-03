Damien Libert va participer à la mythique épreuve de La Réunion en octobre.

La Diagonale des Fous est un mythe auquel les traileurs rêvent de participer. Baptisée La Marche des Cimes lors de sa première édition de 112km en 1989 sur l’île de La Réunion, l’épreuve a évolué au fil des ans pour aujourd’hui avoisiner les 165km (9.600m D +).

Le départ de cette épreuve historique sera donné le 15 octobre prochain à 22h00. Un Namurois portera haut les couleurs de la capitale wallonne. Damien Libert (Salzinnes), 29 ans, fera partie des concurrents pratiquement triés sur le volet. Car obtenir une place pour cette épreuve n’est pas simple. Pour le Grand Raid, le nombre de places disponibles est limité à 1.350 pour les résidents de La Réunion et à 1.000 pour les non résidents.

"Soit on a un niveau très élevé et on est invité, soit il y a un tirage au sort… auquel les Belges n’ont pas droit ! On doit acheter notre place dans un package via une agence de voyage. C’est 180€ la place auxquels il faut ajouter le billet d’avion", e