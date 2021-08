Le gardien Renato Aromatario s’est offert un nouveau défi en signant il y a quelques mois avec la Jeunesse Tamines où il espère enfin retrouver de la stabilité, perdue depuis qu’il a quitté l’Union Namur en janvier dernier lorsqu’il a appris l’arrivée de Logan Bailly.

"J’avais signé à Spy pour me relancer mais les choses ont traîné à la suite de soucis administratifs (NdlR : il n’a joué que trois matchs). La saison dernière, je me suis engagé avec PAC Buzet mais la saison a rapidement été stoppée à cause du Covid. J’avais dit en février dernier que je restais mais l’opportunité de rejoindre Tamines à la suite de l’arrêt de Jonathan Bourdon s’est présentée. Le club est par ailleurs proche de chez moi et je vais être papa dans les prochaines semaines. Tout cela, avec le Covid en plus, a joué dans mon choix."