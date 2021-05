La commune de Profondeville est connue pour ses points de vue sur la vallée de la Meuse caractérisée par ses affleurements rocheux. Mais jusqu’à présent, aucun de ces rochers n’avait été aménagé en tant que site d’escalade. Ce ne sera bientôt plus le cas. Ce samedi 29 mai, dans le cadre bucolique du bout de la rue des Béguines à Burnot, le site éponyme connaîtra son inauguration officielle, en présence des fédérations Belges d’alpinisme, dont la fédération flamande d’alpinisme et d’escalade (KBF), le gestionnaire du site.

Les travaux d’aménagement du site ont été considérables: plus de 1.000 heures! L’équipe de bénévoles de la KBF a dû déblayer une zone de 3 m au pied de la paroi, enlever le lierre de la roche, peigner scrupuleusement les murs pour faire tomber les éléments instables et finalement monter tous les points d’assurage.

Le résultat est là avec non seulement un effet paysager remarquable, mais aussi un superbe site d’escalade d’une hauteur entre 15 et 25 m, destiné principalement à des grimpeurs relativement expérimentés, mais offrant cependant quelques beaux défis aux débutants.

L’escalade rocheuse fait partie des sports nature et se pratique souvent sur des rochers situés dans ou à proximité d’un site Natura 2000. Celui de la vallée du Burnot (le BE 35008) est à seulement 100 m. Aussi la KBF a dû obtenir un permis d’environnement et par la suite agir en étroite collaboration avec la DNF pour l’aménagement du terrain.

L’accueil de cette nouvelle pratique sportive sur le territoire communal s'inscrit parfaitement dans l'esprit "couleur nature" de la commune de Profondeville et rejoint un ensemble d'activités extérieures pour lesquelles elle est reconnue, telles que trail, VTT, parapente, spéléo - et il y a, bien sûr aussi, la Meuse avec ses multiples possibilités nautiques.

Pour accéder au site, une affiliation à la KBF ou à son pendant wallon, le Club Alpin Belge, ou à une fédération étrangère reconnue, est nécessaire pour des questions d’assurance. Ceci n’empêche pas qu’une initiation à l’activité est parfaitement possible moyennant une assurance à la journée que la KBF peut mettre à disposition, par exemple dans le cadre des demandes ou événements communaux comme la journée Atout jeune du 27 septembre prochain, ou suite à une demande des écoles du coin.

La tranquillité des riverains a été prise en considération. Les grimpeurs devront stationner leur véhicule sur la chaussée de Dinant et accéder au site à pied, afin de préserver le trafic de l’étroite rue des Béguines. Par ailleurs, dans un esprit de collaboration avec la KBF, un riverain assurera la surveillance du site et le contrôle ponctuel des licences.

Une fois engagés dans la paroi, les grimpeurs comprendront vite que la vingtaine de voies aménagées de difficulté moyenne demande finesse et technique, plutôt que de la force brutale. Toutes ces voies sont d’ailleurs décrites dans un ‘topo’, petit livre qui sert de guide au pratiquant.



Un autre projet à l'étude

Par ailleurs, des échanges sont en cours entre la KBF, la commune et la DNF pour explorer le potentiel d’escalade de l’ancienne carrière des Batys, à quelques centaines de mètres seulement du site de Burnot.Celle-ci dispose d’un profil particulièrement intéressant pour les débutants et d’un large potentiel. Profondeville pourrait ains devenir une commune-phare de l’escalade en Belgique.