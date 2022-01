Maredsous et la vallée de la Molignée ont bien des atouts à faire valoir pour les amateurs de nature et de trail. C'est à partir de ce constat que Sportevents a choisi de lancer un nouvel événement avec, le 8 mai prochain, le premier Maredsous Trail & Walk.

"Une région magnifique, pas encore suffisamment connue des amateurs de trail", souligne Julien Desmet, event manager pour Sportevents.

Le départ se fera à proximité de l'abbaye de Maredsous, mondialement connue pour sa bière et son fromage. Avec, au menu, 7, 15 ou 25 km à travers forêts, champs et petits villages de ce coin de la Province de Namur. Le parcours le plus long proposera 560 mètres de D+.

"Il s'agit d'un nouvel événement mais la région n'est pas un territoire inconnu pour nous", communique l'organisation. "Après l'EPIC 200, une course de VTT de 200 km à Maredsous, nous avons décidé de transformer les sentiers étroits et les routes escarpées en un magnifique parcours pour les coureurs et les marcheurs. Avec notamment une dernière montée costaude vers l'abbaye, où une Maredsous bien fraiche attendra les participants."