Un partage arraché aux forceps pour Tamines face au Crossing Namur P. C. © Eda

Réduits à dix puis à neuf, les Taminois ont arraché un point avec les tripes face à l’équipe en forme du moment.



Blessé, François était absent, tout comme Rossini, non repris, et Fouka, malade. Incertain, Charlier était titularisé, à l’instar de Bojovic et de Piret. Bulfon et Salles prenaient place sur le banc. (...)