À l’heure de lire ces lignes, tout Marloie doit toujours être en train de se demander comment Monsieur Braley, loin d’être bien secondé, a pu ne pas siffler cet accrochage sur Micha dans le rectangle alors que les arrêts de jeu étaient commencés depuis une bonne minute. Une décision difficile à expliquer pour des Marlovanais très frustrés. "Je ne parle jamais de l’arbitrage, mais ce samedi, nous avons joué sans arbitre, peste Mathieu Mohimont. Je suis tout près de la phase, Luka est entre quatre joueurs et vous avez au moins deux mecs qui l’accrochent."

Mais si Marloie a connu sa deuxième défaite de la saison, ce n’est pas uniquement à cause de ce penalty non sifflé. Moins bon que d’habitude, Marloie est tombé sur une équipe d’Onhaye très costaude. Dès l’entame de match, les Namurois, qui ont toujours réussi à trouver l’homme libre, ont exercé un gros pressing sur la défense de Marloie, incapable de ressortir et de garder le cuir.