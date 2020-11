Un point sur six: un goût de trop peu pour le Hockey Namur Namur G. P. Partage 3-3 face au Daring samedi et défaite 5-1 à l'Antwerp dimanche. © BELGA

Les Namurois espéraient surfer sur leur victoire historique au Old Club (2-3) mais ils n’ont finalement pris qu’un point sur six face à des concurrents directs.



Menés 1-3 par le Daring (10e) ce samedi, ils ont eu le mérite de s’accrocher et d’égaliser à cinq minutes du terme grâce à un PC de Pokorny.



Ils ont fait jeu égal avec l’Antwerp (11e) pendant une mi-temps (1-1) ce dimanche avant que les cartes de Jacob, Destrée, Weicker et Dieudonné ne débouchent sur une mi-temps à sens unique (5-1).



Avec quatre points, Namur reste avant-dernier avant les réceptions ce jeudi de la Gantoise (1er) et ce dimanche des Watducks (2e).