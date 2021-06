La première édition du Carillon Trail de Beauraing aura lieu ce samedi 12 juin dès 13 h, sous l’impulsion de Frédérick Hardenne, Céline Masson et Kévin Hosselet, tous trois membres de la Team Trail Single Track.

"Il n’y a rien en matière de trail à Beauraing", constate Frédérick Hardenne, ultra-traileur actuellement blessé au genou. "On a l’habitude de s’entraîner dans le parc du Castel St-Pierre, dans un cadre très bucolique avec le château, des étangs, des clôtures, etc. Une partie est communale et l’autre partie appartient aux Sanctuaires. On voulait faire profiter les sportifs de cet endroit qui va en surprendre plus d’un", poursuit Beaurinois qui était à la manoeuvre des Challenges "King/Queen of Confinement" et ses déclinaisons ces derniers mois.

Trois distances seront au programme ce samedi : 6 km, 12 km et 18 km. "On aurait pu appeler ça une corrida-trail puisqu’il s’agit de boucles, chacune faisant 220 m de D +. On a finalement opté pour le Carillon Trail puisque le carillon qui sonne toutes les heures rythme la vie des Beaurainois. C’est un parcours assez cassant en plein centre de Beauraing qui n’empruntera que 100 m de macadam. J’avais déjà fait découvrir ces chemins à des sportifs de la région, certains passages leur étaient totalement inconnus."

Au-delà de cette première, ce Carillon Trail devrait sonner comme une délivrance pour les amateurs de course à pied et de trail, en mal d’ambiance et/ou de compétition. L’amélioration dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 permet en effet à l’organisation de prévoir ce qui manquait depuis longtemps sur les quelques événements qui ont pu jusqu’à présent être organisés : de la convivialité. Bar et barbecue seront ainsi au programme de cette édition tandis que les départs permettront aux traileurs d’avoir de la concurrence en direct.

"C’est fini de prendre les départs toutes les minutes", se réjouit Frédéric Hardenne qui doit encore rencontrer le bourgmestre Marc Lejeune pour les derniers détails. "Néanmoins, pour éviter trop de mélanges, on devrait avoir des départs par vagues : jusqu’à cent personnes pour le 6 km à 13 h, idem pour les 12 km et 18 km à 15 h et 18 h. On pourra ensuite se retrouver dans le parc autour d’un verre et d’un pain saucisse. Ce Carillon Trail va peut-être sonner le début d’un retour à la normale pour les compétitions sportives."

>>> Inscription <<<