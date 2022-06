Dans le cadre des championnats européens de cyclo-cross à Namur qui se dérouleront du 4 au 6 novembre 2022 à la Citadelle de Namur, une compétition annexe un peu particulière aura lieu en préambule, ce samedi 9 juillet. Il s’agit du tout premier Championnat de Belgique de Cycl’eau-cross, un nouveau championnat sur vélo d’eau. À la clé : un maillot de champion unique et surtout des billets pour les Championnats européens de cyclo-cross. "On vise l’amusement à 100 % et l’esprit bon enfant", explique Sébastien Legat, de Golazo, la société organisatrice de l’événement. "Cela reste néanmoins un championnat de Belgique avec le soutien de la fédération Belgian Cycling." (...)