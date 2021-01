Le club beaurinois de triathlon Tri-B organisera le 10 octobre prochain son tout premier triathlon. “On a créé le club il y a deux ans et c’est un projet que nous avions depuis le départ”, confirme le président Léonard Sindbad.

La première partie natation se fera à la piscine communale de Beauraing, dans un bassin de 6 couloirs de 25 mètres. “Généralement, les triathlons avec la natation en piscine ont lieu vers mars/avril mais avec la crise du coronavirus, on a opté pour la sécurité. Le départ sera donné par vagues”, poursuit le président.

Le parcours vélo aura lieu sur route, pour une distance de 20 km. “On partira de la piscine en direction de Javingue, puis Dion avant de revenir sur Beauraing. On tourne toujours à droite, on ne coupera ainsi la circulation que dans un sens. De plus, c’est un dimanche. Il ne devrait dès lors pas trop y en avoir.”

La course à pied finale, avec deux boucles de 5,5km, empruntera quant à elle essentiellement des chemins. “Il y aura au maximum 500 mètres de route. Dans les deux cas (vélo et course), il y aura une bonne grosse côte. Ce premier triathlon sera aux formats découverte et promo (250 mètres de plus en natation). L’objectif est de faire découvrir cette discipline dans la région. On a une série de sportifs dans la commune de Beauraing et dans les alentours qui n’ont pas encore franchi le pas vers le triathlon. Ça sera l’occasion de venir essayer.”

Le Tri-B compte ainsi emmagasiner de l’expérience via cette organisation avant de développer son événement dans les prochaines années. Le club aimerait notamment un départ en eau libre, pour l’épreuve de natation, d’ici un an ou deux.

A un peu plus de huit mois de l’événement, difficile de prédire quel sera l’engouement. “Jeunes et adultes compris, on aimerait accueillir entre 200 et 300 personnes. Avoir plus de participants serait étonnant.”

Reste désormais à espérer que les conditions sanitaires permettront son organisation.