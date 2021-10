Les Meutis peuvent avoir des regrets après le match contre la RAAL La Louvière. Certes, les Louviérois sont pointés parmi les favoris au titre dans cette série mais sur une aire de jeu devenue compliquée à cause du vent et de la pluie, les hommes de Laurent Gomez n’ont pas été outrageusement dominés et auraient pu, avec un peu de chance, aller chercher quelque chose.

“Le problème est qu’on a juste commencé le match à 70 %, souffle le coach. On a été peut-être été trop attentiste en première période. Trop de respect ? Peut-être. C’est en tout cas un match que je ne voulais pas qu’on réalise. (...)