Caractère et expérience permettent aux Namurois de rester invaincus. Ils se sont imposés 1-2 à Gosselies.

En découvrant la surface de jeu synthétique et l’éclairage un peu fatigués du stade carolo, le staff namurois imaginait bien que la soirée ne serait pas facile. Et il ne se trompait pas. Dès l’entame, les visités plaçaient le débat sur un plan qu’ils maîtrisent plutôt bien : un subtil mélange d’engagement et de solidarité.

La défense de fer visiteuse gérait toutefois bien les choses et cela d’autant que les Gosseliens, même s’ils avaient touché une fois l’angle du but, ne se créaient que peu d’occasions réelles. Un joli coup de patte de Rosmolen parvenait toutefois à mettre les siens au commandement mais cela ne volait pas très haut côté spectacle : “Je n’étais pas content du (...)