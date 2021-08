Un premier tournoi de Teqball sera organisé ce dimanche sur la Place Patenier de 10h à 15h dans le cadre des festivités du 15 août. « Cela se joue sur une sorte de table de tennis de table légèrement incurvée (Ndlr : qui permet de donner de l'effet à la balle) », explique Maxime Laloux, coach de l'US Dinantaise qui organisera l'événement en collaboration avec le médian meutis Jonathan Coquelle qui a récemment fondé la fédération belge de Teqball. « L’objectif est de faire rebondir le ballon sur la table en jonglant, comme au tennis de table. Cela se joue en deux sets gagnant, un set va jusque 12. » Les joueurs n'ont droit qu'à trois touchent de balle, maximum, pour renvoyer le ballon et ne peuvent utiliser une même partie du corps consécutivement.

Créée en 2012 en Hongrie, cette discipline demande évidemment de la technique. « Ca n'a l'air de rien mais c'est assez difficile. On devrait proposer une petite démonstration pour faire le show", poursuit Maxime Laloux.

Le tournoi organisé à Dinant sera ouvert à la fois en simple et en double. Les inscriptions sont possibles sur place, le jour-même. « On aura par ailleurs un parcours technique de foot pour les enfants, des DJ et un blind-test à 16h00 », termine Maxime Laloux.