La Province de Namur ne comptait que deux clubs de hockey jusqu’il y a peu avec le Royal Hockey Club Namurois et le récent Andenne Hockey Club. Un troisième vient de voir le jour avec le Hockey Club d’Anhée.

"J’ai été inspiré par les bruits de couloir selon lesquels Ciney et Mettet pourraient accueillir un club. Il y a vraiment un trou dans notre région. Je me suis entouré de mes parents, actifs dans le hockey et de deux amis, pour mener à bien ce projet. On a aussi été bien épaulés par la Fédération", explique le fondateur Esteban Fallay, ancien joueur du Hockey Namur et du Louvain-la-Neuve Hockey où il a aussi été coach.

Les prochains mois s’annoncent bien remplis pour les dirigeants anhétois. Le club espère débuter la compétition avec du hockey en salle au complexe sportif d’Anhée entre novembre 2021 et février 2022, si la situation sanitaire le permet.

"Mais le but ultime est évidemment de pratiquer le hockey sur gazon", poursuit Esteban Fallay, qui défend aussi les cages du BS Anhée en futsal.

© dr

Se pose dès lors la question des infrastructures. "C’est notre plus grand défi." La région anhétoise ne compte en effet aucun terrain de hockey sur gazon. Les terrains synthétiques de foot ? "Il y en a Lustin ou Onhaye, mais les matières ne sont pas les mêmes."

Deux autres solutions sont envisageables. La première est d’utiliser, dans un premier temps, l’ancien terrain du Hockey Namur, à Jambes. La seconde est de voir plus grand en montant un dossier pour la création de nouvelles installations.

En attendant, le Hockey Club d’Anhée est à la recherche de joueurs. "Il est ouvert à tous : débutants, joueurs confirmés, filles, garçons, messieurs et dames. En quelques jours, on a déjà eu quelques demandes. Le projet suscite de l’intérêt. Comme on commencera par jouer en salle, on peut avoir des joueurs de hockey sur gazon qui sont affiliés à un autre club. Si on pouvait avoir quelques joueurs expérimentés pour encadrer les débutants, ça serait parfait", poursuit le hockeyeur qui fera évidemment jouer ses contacts.

Dès le mois d’août, un stage d’été sera organisé à Anhée. "La Fédération formera par ailleurs les professeurs d’éducation physique à cette discipline afin de donner le goût aux plus jeunes."

Des initiations gratuites à raison d’une fois par semaine devraient aussi voir le jour.