Ce n’est pas évident de venir jouer à Aische. On a réussi à tenir la dragée haute à une excellente équipe et perdre dans les dernières minutes, c’est vraiment frustrant" : tel était le constat du coach de Gosselies, Benoît Paulet, à l’issue de la partie samedi soir.

On le voit, le respect qu’engendre l’équipe de Manu Rousselle est important et par conséquent les adversaires se montrent très prudents en déplacement au stade Bertrand. "Ce genre de match est très compliqué. L’adversaire tente de casser le jeu en permanence, c’est très difficile de mettre du rythme ", confie le coach. Rejoints à la marque en début de deuxième période, ses joueurs ont eu le mérite de surmonter l’égalisation. Ce qui ne serait pas nécessairement arrivé les saisons précédentes. " C’est vrai. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on le fait. Je pense aux rencontres à Stockel et à Braine." (...)