Fin juillet, la direction de Union Namur annonçait qu'elle ne disposerait plus de la concession à Salzinnes, au Stade communal des Bas-Prés, au terme de la prochaine saison. Mais la direction a sollicité une réunion avec les autorités communales qui s'est tenue vendredi dernier.



Ce mercredi, on apprend que le club restera encore finalement deux saisons aux Bas-Prés.



Le président Bernard Annet a reçu ce mardi en fin de journée un mail du bourgmestre Maxime Prévot l’informant qu’il était intervenu auprès des responsables du BEP et l’exploitant du Namur Expo. "J’ai le plaisir de vous confirmer que vous bénéficierez d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2022, au stade des Bas Prés. En effet, leur projet d’extension et de parking sera un dossier introduit dans le cadre des fonds européen FEDER, et vu les calendriers de décision et d’attribution, ils ne seront pas prêts pour l’été 2021. J’espère de la sorte vous apporter la bulle d’oxygène que vous attendiez pour relancer le club, sachant que son transfert à partir de l’été 2022 sera inéluctable."



"Le club va maintenant se mettre de suite au travail pour trouver une alternative qualitative et durable, en préparation des saisons 2022-2023 et suivantes", précise le club dans un communiqué.