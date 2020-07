Cela fait plusieurs années qu'on en parle mais il semble que cette fois, c'est la bonne. La direction de l'Union Namur a reçu un courrier de la Ville de Namur l’informant que le club ne disposerait plus de la concession à Salzinnes, au Stade communal des Bas-Prés, au terme de la prochaine saison. « Une alternative crédible permettant à L’Union Namur de grandir est évidemment nécessaire. Une première réunion entre les membres du comité et la Ville est prévue en août pour faire le tour de la question, mais il est plus que probable que ce soit le dernier championnat qui sera disputé aux Bas Prés », précise la direction dans un communiqué.