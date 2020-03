Le championnat de D1 Dames est arrêté, Namur termine quatrième. Philippe Mestdagh, qui quittera le club après trois ans, aurait mérité une sortie moins discrète Saint-Servais.

A l’issue d’une réunion avec les clubs, la Fédération a décidé d’arrêter la saison de D1 avec effet immédiat. Une décision certainement facilitée par le fait que la phase classique était terminée et qu’on pouvait dès lors dégager une hiérarchie claire. Les Castors Braine sont dès lors championnes de Belgique pour la septième année consécutive. Sint Katelijne est deuxième, Boom troisième et Namur quatrième. Le coach namurois Philip Mestdagh s’attendait à ce que ce genre de mesure soit prise mais est malgré tout déçu. « Je comprends tout à fait la situation mais pour moi, comme pour le groupe, que cela s’achève ainsi est bizarre » souligne-t-il. « Cela l’est d‘autant plus que c’est ma troisième et dernière saison ici. C’est une drôle de manière de se dire au revoir. "



Braine est champion, Antwerps Giants est dernier et relégué mais ne voulait plus rester en D1. Cela arrange finalement tout le monde. » Reste à présent à régler le cas des joueuses professionnelles sous contrat jusqu’au 30 avril. «La clause de force majeure est un principe général en droit » explique le président Jean-François Davreux, par ailleurs avocat. « La Fédération a monté un groupe de réflexion et j’attends tout de même ses recommandations mais comme toutes ces joueuses sont dans l’incapacité d’effectuer leurs prestations, il me semble clair qu’elles vont rapidement être libérées de leur contrat. » Jean-François Davreux comprend la décision qui a été prise mais nourrit malgré tout quelques regrets. « Nous sondions le marché pour engager une meneuse qui aurait remplacé Vanderwal (ndlr : qui souffre d’une rupture des ligaments croisés). On voulait se donner tous les moyens de bien prester lors des play-offs. Ceci dit, il faut se rendre compte que les extra européennes doivent avoir un permis de travail pour jouer ici. Le livre de compétition stipule que la saison s’achève le 30 avril. On aurait été très embêté administrativement de devoir jouer après. » Autre nouvelle, la quatrième place des Namuroises est suffisante pour qu’elles disputent une nouvelle campagne d’Eurocup la saison prochaine