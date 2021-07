Annulée en 2020, la 41e édition de la Chinelle est longtemps restée inscrite en pointillé cette année. Finalement, il y a deux semaines, la ville de Philippeville a donné le feu vert à cet évènement incontournable tant dans le monde du motocross belge qu’européen.

Si la Chinelle se tiendra bel et bien les 7 et 8 août prochains à Franchimont, cette édition va subir un relifting complet. "Pour commencer, le public ne sera pas autorisé à assister à l’évènement, déplore l’organisateur David Rossomme. Il n’y aura donc pas de chapiteau et les animations vont passer à la trappe. Il n’y aura donc pas de présentation des équipages le vendredi soir. Seuls les pilotes et leurs accompagnateurs seront autorisés à venir. Personne ne pourra non plus dormir sur le site. Au niveau sportif, le circuit de 11 kilomètres sera raccourci à 5 kilomètres. Beaucoup d’agriculteurs n’ont pas voulu baisser leur prix de location, c’était devenu impossible pour nous, sans public, sans sponsor, sans rentrée, de pouvoir garder un circuit identique. Enfin, la course se déroulera sur 6h, et non plus 12h, de 11 à 17h le dimanche. J’espère que tout le monde comprendra que c’est une édition spéciale."



"Je me bats pour la Chinelle"

Mais alors pourquoi organiser cette célèbre course d’enduro dans de telles conditions ? La réponse est simple : pour sa survie. "Je possède un permis d’exploitation qui me sera retiré si jamais La Chinelle n’est pas organisée deux années de suite, explique le CEO d’Event See. Je ne vais pas le cacher, elle sera l’évènement le moins rentable de l’année pour moi, mais je ne veux pas la voir disparaître. J’ai repris l’organisation il y a 10 ans, et même si son futur me fait peur, je me bats actuellement pour qu’elle puisse se pérenniser. C’est pourquoi il fallait absolument qu’elle ait lieu cette année. On va essayer de limiter les dépenses un maximum, mais c’est très compliqué puisqu’elles augmentent chaque année. Le but n’était pas non plus d’augmenter les frais d’inscriptions des pilotes pour garder l’ADN de la Chinelle. Nous attendons une centaine d’équipages le dimanche, avec beaucoup de régionaux."





Des hommages à Joël Robert

À signaler que le samedi, deux courses seront organisées. Le matin avec la "Mini Chinelle" pour les pilotes âgés entre 8 à 15 ans. L’après-midi, ce sera au tour des ancêtres d’entrer en piste. Entre les deux, des hommages seront prévus pour honorer l’ancien organisateur et champion du monde, Joël Robert, décédé en janvier dernier. Ses cendres seront d’ailleurs dispersées sur le circuit.